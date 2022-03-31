Esnaftan Kılıçdaroğlu'na: Nebati'nin gözlerine bakmak istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafla bir araya gelerek dertlerini dinledi. Bir lokantacı, “İyi değiliz, durumlar ortada. Çare arıyoruz. ‘Türkiye'de çözülmeyecek sorun yok’ dediniz, güveniyoruz size. Biz Nureddin Nebati'nin gözlerine bakmak istemiyoruz. Giderlerimiz çok arttı. '5-10 liralık pilav olur mu' diyorlar ilk defa, senelerdir esnafım” dedi. Bir başka esnaf, Kılıçdaroğlu’na, “Doktor değilsin ama hastan çok bu alemde” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, Manisa'da İzmir Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, yurttaşları dinledi. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, milletvekilleri, CHP Manisa ve İzmir ilçe belediye başkanları ile partililer eşlik etti.

"Esnafın ne kadar büyük sıkıntı çektiğini biliyorum"

Kılıçdaroğlu, "Hep beraber düzelteceğiz. Esnafın ne kadar büyük sıkıntı çektiğini biliyorum. Birisinin gözüne bakılarak sorunlar çoktan çözülürdü. Gözlerle görürsün ama akılla çözersin. Aklını kullanmıyorsun, 'gözlerime bak' diyorsun. Senin gözlerinde bir şey yok ki sonunda. Biraz sabredin. Biliyorum büyük sıkıntılar var. Esnafın kazanması lazım. Siz kazanırsanız Türkiye kazanır" diye konuştu.

Bir kahvehaneci ise “Doktor değilsin ama hastan çok bu alemde. Bunu herkes bilsin” dedi. Kılıçdaroğlu ise gülümseyerek, “Doğru, doğru” karşılığını verdi. Kahvehaneci şunları söyledi:

"Onlar manda sütü içiyorlar ya. Hurma murma. Biz simitle karnımızı doyuracağız, ama mekân çalıştıracağız. Bütün mekanlar gitti. Devlet yüzde 95 ortak, işimiz bitti. Nasıl olacak bu iş? Doktor değilsin ama hastan çok bu alemde. Burada bir mekanım vardı. Cengiz Ergün (MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı) sağ olsun mekanı komple yıktı. Memleket talan olmuş. Hayatım boyunca onlara oy verdim mi, verdim. Kollarım kırılaydı oy vermeseydim. Hayatım boyunca sol partiye oy vermemiştim. Özgür bey için verdik, yine vereceğim."

"Elektrik, kirayı geçti, yetişemiyoruz"

Bir lokantacı da "Sorunlar çözülecek gibi görünmüyor. Gerçekten çok kötü görünüyor. Nereye kadar gidecek böyle? Son iki yıldır esnafın üzerine yoğunlaşmışlar. Esnafı yok etme, bitirme gibi. 23 yıldır bu işin içindeyim, 13 yıldır burayı işletiyorum. Son zamlardan sonra, gıdada özellikle kötü bir baskı var. Elektrik, kirayı geçti, yetişemiyoruz. Cebimizden veriyoruz, ona bile yetişemiyoruz" diye dert yandı.

Kılıçdaroğlu da “Çözülür, umutsuz olmayın. 6 ayda millet nefes alabilir. Önyargı ile devleti yönetemezsiniz. Sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı, Londra’daki bir avuç tefeciye giderse, size para kalmaz. Moralinizi bozmayın” dedi.

"Manda yoğurdu yiyemiyorum"



Çiğköftecide asgari ücretli çalışan bir yurttaş ise şunları söyledi:



"İyi değiliz. Ben asgari ücretli çalışanım. Bununla manda yoğurdu ve kestane balı yiyecek durumda değilim. Ben kirada oturacak durumda bile değilim. Şu an depoda yatıyorum, yukarıda. Asgari ücret benim ne kestane balı ile manda yoğurdunu geç, kira masrafıma bile yetmiyor. Ben bir HDP'liyim, terörist değilim. İstanbul ve Ankara'yı nasıl beraber aldıysak, istiyorum ki iktidarı da beraber alalım. Babam AK Partili ben HDP'liyim. Ben terörist mi oluyorum?"

“ÖNEMLİ OLAN MEMLEKETE HUZURU GETİRMEK”

Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:



"İktidar milletin oylarıyla alınacak inşallah ve memlekete huzur gelecek. Huzurla beraber bereket ve güzellikler gelecek. Herkesin bir siyasi tercihi vardır, saygı duyarım. Önemli olan memlekete huzur getirmek. Ayrışmayı değil, beraber olmayı getirebilirsek bu ülkeye herkesin karnı doymuş olur. Hedefimiz şu, 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin.' Burada yaşadığınız sıkıntıyı Rize'de de, Diyarbakır’da da, İzmir'de de Samsun'da da yaşıyorlar. Önemli olan meseleleri elbirliğiyle çözmek."

Cadde üzerindeki ayakkabı tamircisiyle sohbet eden Kılıçdaroğlu'na bir kadın ısırgan otlu gözleme ikram etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra taksici esnafıyla görüştü.



Kendilerine havalimanlarında kesilen trafik cezalarından şikayet eden bir taksici, "Mazot çok pahalı. Şoförleri bıraktırıyoruz. 6 şoför çalışıyordu, bıraktırmak zorunda kaldık. Buradan Alsancak'a 250 lira taksimetre yazıyor. 125 lira mazot yakıyoruz. Şoför 75 lira yevmiye alıyor. Bize 55 lira kalıyor. Araba yatıyor, sermaye yatıyor, sigortası var" ifadesini kullandı.



Aynı zamanda çiftçilikle uğraştığını belirten bir elektrikçi, "18 dönüm yerim var. Bu çiftçi ayakta duramaz esnaf gibi. Bende Manisa'nın 10 senelik yiyeceği para var ama toplumun hiçbirinde yok. Gelir dağılımı dengeli olmadığı sürece olmaz. Ben ilkokul mezunu bir adamım" dedi.

Kılıçdaroğlu ise "Onlardan daha iyi ekonomi biliyorsun, sen bu işin içindesin" diye yanıt verdi. (ANKA)