Esnaftan Davutoğlu'na dolar 'şiiri': Ateş mutfaklara düşmüş, tencereler boş kaynar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Perpa ziyaretinde bir esnaf, "Tutmuşlar dolar da dolar, tencereler boş kaynar" diyerek şiir okudu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da Perpa esnafını ziyaret etti. Davutoğlu'na ziyaret sırasında bir kişi dolar üzerine yazdığı şiiri okudu. Davutoğlu ise şiiri okuyan kişiye gülerek teşekkür etti.
Gazete duvar'da yer alan habere göre esnafın okuduğu 'şiir'in dizeleri şöyle:
"Tutmuşlar kardeşim dolar da dolar
Ya kardeşim bu dolar kimin işine yarar
Tutmuşlar dolar da dolar
Garibana saçını başını yolar
Tutmuşlar dolar da dolar
Tencereler boş kaynar
Ateş mutfaklara düşmüş cayır cayır yanar
Tutmuşlar dolar da dolar
Yemin olsun ki Şair Hüseyin başa gelirse
Bu dolarlar bu ülkeden kovalar."