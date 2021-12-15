Esnaftan Davutoğlu'na dolar 'şiiri': Ateş mutfaklara düşmüş, tencereler boş kaynar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Perpa ziyaretinde bir esnaf, "Tutmuşlar dolar da dolar, tencereler boş kaynar" diyerek şiir okudu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da Perpa esnafını ziyaret etti. Davutoğlu'na ziyaret sırasında bir kişi dolar üzerine yazdığı şiiri okudu. Davutoğlu ise şiiri okuyan kişiye gülerek teşekkür etti.

Gazete duvar'da yer alan habere göre esnafın okuduğu 'şiir'in dizeleri şöyle:

"Tutmuşlar kardeşim dolar da dolar

Ya kardeşim bu dolar kimin işine yarar

Tutmuşlar dolar da dolar

Garibana saçını başını yolar

Tutmuşlar dolar da dolar

Tencereler boş kaynar

Ateş mutfaklara düşmüş cayır cayır yanar

Tutmuşlar dolar da dolar

Yemin olsun ki Şair Hüseyin başa gelirse

Bu dolarlar bu ülkeden kovalar."