Esnaftan Bakan'a: Havaalanları açıyorsunuz, kullanan yok; çünkü vatandaşta para yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Muğla'nın Marmaris esnafını ziyaret etti. AKP'nin milletvekili adaylarının da eşlik ettiği Çavuşoğlu, bir butikte çalışan kadından beklemediği bir tepki gördü. Vatandaşın parası olmadığını belirten kadın, "Havaalanları açıyorsunuz, kullanan yok. Çünkü vatandaşta para yok. Üçüncü köprüyü de yapsanız, insanlar kullanamayacak. Çünkü kimsede karşıya geçecek para yok" dedi.

Kadının sözleri üzerine turizmi kışa da yaymak istediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ne yapalım havaalanı da mı açmayalım" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Marmaris esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir butikteki kadın tezgahtarın, "Turizm çok kötü. Turist yok. Yerliye çalışıyoruz. 10 liraya tişört satıyoruz, alan yok. Havaalanları açıyorsunuz, kullanan yok. Çünkü vatandaşta para yok. Üçüncü köprüyü de yapsanız, insanlar kullanamayacak. Çünkü kimsede karşıya geçecek para yok" sözleri üzerine, "Biz turizm bölgelerinde golf sahasına kadar hizmetler açıyoruz. Hal böyle olunca kışın da turizm olacak. Ne yapalım havaalanı da mı açmayalım?" sözleriyle karşılık verdi. Bu sırada partililerden biri söze karışarak "Eskiden millet saman altından su yürütüyordu. Biz şimdi deniz altından tren yürütüyoruz. Yapmayın Allah aşkına" sözleriyle tezgahtara tepki gösterdi.