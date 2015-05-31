T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esnaftan Bakan'a: Havaalanları açıyorsunuz, kullanan yok; çünkü vatandaşta para yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'da yaptığı seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti

31 Mayıs 2015 21:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Muğla'nın Marmaris esnafını ziyaret etti. AKP'nin milletvekili adaylarının da eşlik ettiği Çavuşoğlu, bir butikte çalışan kadından beklemediği bir tepki gördü. Vatandaşın parası olmadığını belirten kadın, "Havaalanları açıyorsunuz, kullanan yok. Çünkü vatandaşta para yok. Üçüncü köprüyü de yapsanız, insanlar kullanamayacak. Çünkü kimsede karşıya geçecek para yok" dedi.

Kadının sözleri üzerine turizmi kışa da yaymak istediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ne yapalım havaalanı da mı açmayalım" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Marmaris esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir butikteki kadın tezgahtarın, "Turizm çok kötü. Turist yok. Yerliye çalışıyoruz. 10 liraya tişört satıyoruz, alan yok. Havaalanları açıyorsunuz, kullanan yok. Çünkü vatandaşta para yok. Üçüncü köprüyü de yapsanız, insanlar kullanamayacak. Çünkü kimsede karşıya geçecek para yok" sözleri üzerine, "Biz turizm bölgelerinde golf sahasına kadar hizmetler açıyoruz. Hal böyle olunca kışın da turizm olacak. Ne yapalım havaalanı da mı açmayalım?" sözleriyle karşılık verdi. Bu sırada partililerden biri söze karışarak "Eskiden millet saman altından su yürütüyordu. Biz şimdi deniz altından tren yürütüyoruz. Yapmayın Allah aşkına" sözleriyle tezgahtara tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

mevlüt çavuşoğlumarmarisesnaftepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24