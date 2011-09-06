-Esnafların kredilerini yapılandırma süresi uzatıldı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların ticari kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılma süresinin bir uzatıldığını bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların ticari kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasında başvuru süresinin 1 ay uzatıldığını belirterek, başvuru süresinin 27 Eylül Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğini ifade etti. Esnaf ve sanatkarların ticari kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruların 27 Mayısta başladığını anımsatan Palandöken, şunları kaydetti: ''Bazı banka şubelerine yazılar çok geç ulaştı. Aynı zamanda yaz ayları ve Ramazan'ın da olması nedeniyle 2 aylık başvuru süresi yeterli olmadı. Bu nedenle Türkiye Bankalar Birliğine başvuruda bulunarak, sürenin bir ay uzatılmasını talep ettik. Bankalar Birliği de bu taleplerimize olumlu yaklaşarak başvuru süresini bir ay uzattı. Esnaf ve sanatkarlarımız bu fırsatı iyi değerlendirerek, borçlarını yeniden yapılandırma fırsatından iyi yararlansın. Esnaf ve sanatkarın bankalara olan borcu son kez uzatıldı.''