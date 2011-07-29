-ESNAFA KREDİ YAPILANDIRMADA EK SÜRE ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların ticari kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasında başvuru süresinin 1 ay uzatıldığını belirterek, borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen esnaf ve sanatkarların 26 Ağustos 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların ticari kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruların 27 Mayıs 2011 tarihinde başladığını ifade ederek bazı banka şubelerine yazıların çok geç ulaştığını ifade etti. Aynı zamanda yaz ayları olması nedeniyle 2 aylık başvuru süresinin yeterli olmadığını belirten Palandöken, bu nedenle Türkiye Bankalar Birliğine başvuruda bulunarak sürenin bir ay uzatılmasını talep ettiklerini kaydetti. Bankaların da bu taleplerine olumlu karşılık verdiğini ifade eden Palandöken, esnaf ve sanatkarların ticari kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasında başvuru süresinin 1 ay uzatıldığı belirtti.