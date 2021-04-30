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Esnafa 500 lira ila 750 lira arasında yapılan kira desteği 1 ay uzatıldı

30 Nisan 2021 09:15

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara yönelik yapılan 500 lira ila 750 lira arasında yapılan desteklerin bir ay daha uzatıldığını duyurdu. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik yapılan aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

“Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Muş, “Esnaf ve Sanatkara Yeni Destek Paketi; Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresi bir ay daha uzatılmıştır. Söz konusu destekler için başvurular 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir. TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank üzerinden esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz'a kadar ertelenmiştir” dedi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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