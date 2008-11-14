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Ekonomi

Esnafa 25 bin YTL kredi verilecek

Esnaf için bir kurtarma paketi hazırlayan hükümet, taksiciden bakkala kadar tüm esnafa 6 ay ödemesiz, sıfır faizli ve 18 vadeli 25 bin YTL’lik kredi verecek.

14 Kasım 2008 02:00

Küçük işletmeleri küresel krizden korumak için harekete geçen hükümet, şimdi de kepenk kapatma noktasına gelen esnaf için kolları sıvadı.

Esnaf için bir kurtarma paketi hazırlayan hükümet, taksiciden bakkala kadar tüm esnafa 6 ay ödemesiz, sıfır faizli ve 18 vadeli 25 bin YTL’lik kredi verecek. Kurtarma paketi çerçevesinde, üretici esnafın “ortak” hareket etmesi de teşvik edilecek. Buna göre üretim tesislerini birleştirerek güç birliğine giden esnafa, 100 bin YTL’lik kredi verilecek.

Hükümetin, esnafa can suyu sağlamak için hazırlıklarına başladığı Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji ve Eylem Planı, son aşamaya geldi. Önümüzdeki dönemde Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve Bakanlar Kurulu’nda son şekli verilecek eylem planı, yılbaşına kadar uygulamaya konulacak. 2 milyon esnafı ilgilendiren plan, tek başına ayakta kalmaya çalışan esnafın güç birliği yapmasını hedefliyor.

Buna göre, benzer işleri yapan esnafın ortak tesisleri kullanması teşvik edilecek. Böylece, hem esnafın üretim maliyetleri azalacak hem üretim teçhizatı verimli kullanılmış olacak hem de bireysel işletme riski en aza inecek.

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