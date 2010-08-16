-ESNAF VERGİ İNDİRİMİ VE UCUZ ENERJİ İSTİYOR HATAY (A.A) - 16.08.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik krizi esnafın yapmadığını ancak, Türkiye'nin büyüme trendine girdiği şu günlerde en çok sıkıntıyı yine esnafın çektiğini bildirerek, ''esnaf artık yeniden yapılanma bekliyor'' dedi. Palandöken, çeşitli toplantılara katılmak üzere geldiği Antakya'da, yaptığı açıklamada, esnafın artık yeniden bir yapılanma beklediğini, borçlarından kurtulmak istediğini anlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu primindeki destek priminin kaldırılmasını, elektrik enerjisinin ucuzlamasını beklediklerini ifade eden Palandöken, ''Esnaf rekabet yapamıyor, destek yerine köstek olunuyor. Sicil affı işlemiyor. Ekonomik krizi esnaf yapmadı ancak, Türkiye'nin büyüme trendine girdiği şu dönemde en fazla sıkıntıyı yine esnaf çekiyor'' dedi. Palandöken, esnafın rekabet etme, üretme, geçimini sağlama ve para kazanma şansının elinden alındığını ileri sürerek, şöyle devam etti: ''Zihniyet her şeyin sermayenin eline geçmesi. Oysa sistemin farklı olması lazım. İnsanlar rekabeti kaliteyi öyle yakalıyor. Senin ürünün, emek verdiğin malın piyasada değerini bulacak. Standart bir sisteme geçtiğin zaman işin bitti ve ona teslim oldun demek. İşte küçük esnafı işçi yapıyorsun. Tarım sektöründe de kendi tarlasında bekçi yapıyorsun. Artık geleceğin yok, ona mahkum oluyorsun. Gelişmiş ülkelerde bunun tersi bir durum söz konusu. Bireysel işletmelere ağırlık veriliyor çünkü, işsizliğin çözümü bireysel işletme. Türkiye'de son 30 yılın en düşük enflasyonu, en düşük kredi faizi veriliyor, insanlar niye yine mutlu değil? Çünkü tabana yayılmıyor. Artık orta sınıf yok oldu. Orta direk diye bir sınıf kalmadı. İki kesim var, varlıklı kesim zaten yağın balın içinde, öbürü de bitik durumda. Onu da sen muhtaç ediyorsun. Yardım düzeniyle destek oluyorsun. Makarna, şeker, çay getirerek destek veriyorsun. Böyle şey olur mu? Hani liberal ekonomi, hani ülkenin büyüklüğü.'' -''İŞYERİ KAPATANLARA YETİŞİLEMİYOR''- Ülkede işyeri kapatanlara yetişilemediğini öne süren Palandöken, ''Sürekli tabelalar değişiyor. Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor, isimler değişiyor ve bir başkasına devrediyor. Başbakan ilgililere bugüne kadar gerekli talimatı vermesine rağmen sorunlarımızın çözümü konusunda gerekli adımlar atılmadı'' dedi. Palandöken, esnafın artık S.O.S verdiğini ileri sürerek, şunları söyledi: ''Esnaf, 'öldüm, bittim' diyor. 'Bana kepenk kapattırma, sabrımız taştı' diyor. Düzenlemelerle 'bizi tekrar hayata getirin, oksijen çadırından kurtarın, yoğun bakımdan çıkamıyoruz' diye feryat ediyor. Gemisini kurtaran mantığı dönemi sona erdi artık. Türkiye'de sistem olmalı. Bu kadar iç ve dış güçlere rağmen Türkiye ayakta kalabiliyorsa, küçük işletmelerin varlığıyla kalıyor. Bunu büyük işletmeler yapmıyor. Küçük işletmeler ekonominin dinamosu, güvencesi. Bunlar olmazsa olmaz. Bu hizmet sektörü büyük bir sektör, dünya ne yapıyorsa, biz niye tersine yapıyoruz. Bizi eyleme zorlamayın. Biran evvel yetkililerle masa başında çözüm bulmak istiyoruz.'' Esnafı kaos yaratan duruma getirilmemesi için çağrıda bulunan Palandöken, şunları kaydetti: ''Düzenin koruyucusu esnaf. Bu durağanlığından da tepki beklemeyin. Biz tepkimizi verdiğimiz zaman ülke ne olur? Ülkenin dört bir yanı zaten ateş çemberi içerisinde. Türkiye'nin en büyük sorunu rant ve siyasi sorun. Bin yıldır birlikte yaşayan insanların arasına nifak sokuluyor. Dükkanlar yağma ediliyor. Biz bu ülkenin teminatıyız. Esnaf ve sanatkar bu ülkede hassas dengelerin koruyor. Büyük alışveriş merkezlerinde bu nostaljiyi göremezsin.''