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Ekonomi

Esnaf ve sanatkârlara da işsizlik sigortası ödenmeli

Bendevi Palandöken: "kriz nedeniyle iş yerini kapatarak işsiz kalan esnaf ve sanatkârlara da işsizlik sigortası ödenmeli."

18 Ocak 2009 02:00

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik kriz nedeniyle iş yerini kapatarak işsiz kalan esnaf ve sanatkârlara işsizlik sigortası ödenmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik kriz nedeniyle iş yerini kapatarak işsiz kalan esnaf ve sanatkarlara işsizlik sigortası ödenmesini istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada kriz nedeniyle bir çok iş yerinin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, bir kısım iş yerlerinin ise kapandığını kaydetti.

Ekonomik krizin en çok esnaf ve sanatkarı vurduğunu, sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduklarını savunan Palandöken, söz konusu olumsuz etkilerin azaltılması için işsizlik sigortasının kapsamına esnaf ve sanatkarların da dahil edilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sorunların giderilmesinin "sosyal hukuk devleti"nin gereği olduğunu ifade eden Palandöken, "Hükümetten anayasal görevini yerine getirmesi bekliyor ve diliyoruz" görüşünü bildirdi.

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