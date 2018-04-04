Esnaf için yeni KDV düzenlemesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçileceğini duyurdu. Muhasebeci ve mali müşavirler de artık KDV iadesi süreci için tespit raporu düzenleyecek.

Ağbal, 60 bin serbest muhasebeci mali müşavirin de artık KDV iadesi süreci için tespit raporu düzenleyeceğini açıkladı. Ağbal, bu konuda bakanlık tarafından tüm müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim verileceğini belirtti.

Küçük esnaf için de KDV’de hasılat esaslı yeni sisteme geçileceğini belirten Ağbal “İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak” dedi.