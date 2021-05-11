Esnaf bayramdan önce iki gün "açılma" istiyor

Ramazan Bayramı’na az süre kala alışveriş hareketlendi. Tam kapanmadan dolayı sanal alışveriş revaçta. Esnaf ise bayram öncesi iki gün açılma istiyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği başladı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaktan çekinen vatandaşlar, alışveriş için e-ticareti tercih ediyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, esnaf ise, bayram öncesi satış yoğunluğunun yaşandığı iki gün için dükkânını açmak istiyor. Öte yandan tüketici örgütleri, bayram alışverişleri için tüketicileri sahte alışveriş siteleri, yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bayramın tam kapanma dönemine denk gelmesiyle birlikte online satışlarda şeker, çikolata, tatlı ve çocuk giyiminin öne çıkması bekleniyor. Aynı zamanda bu dönemde online satışların yüzde 40 büyümesi öngörülüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram öncesi iki günlük açılma talep ettiklerini söyledi.

"Arife günleri alışverişin en yoğun olduğu günlerdir" diyen Palandöken, "Bugün (salı) ve yarın (Arife) esnaf dükkânlarını açarsa en azından eldeki stok ürünleri eritmiş olur. Çünkü ürünler için sezon da geçiyor. Ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafa açılma imkânı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocuklar da bayrama sevinçli girer" dedi.