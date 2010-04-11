Esmersoy: Bacaklarımı görmek için gelen varsa ne mutlu bana

T24- NTV'nin güzel ve başarılı spor spikeri Burcu Esmersoy, oynadığı ilk sinema filmi Romantik Komedi'de ki dans sahneleriyle bacakları oldukça ilgi çekmiş ve uzun süre gündemden düşmemişti.. Esmersoy o sahnelerle ilgili bir yorum daha yaptı ve hayranlarını şaşırttı. Vatan gazetesinden Ayşe Aydın'a konuşan Esmersoy 'sırf bacaklarımı görmek için bile geldilerse ne mutlu bana' dedi. İşte Esmersoy'un verdiği o röportaj:

Burcu Esmersoy’u nasıl anlatsam, nereden başlasam... Güzelliği malumunuz ama o bunu kullanmayacak kadar akıllı. Bileğinin hakkıyla, çalışkanlığıyla, işine gösterdiği özenle başarılı olmuş bir isim. Magazin basınını yerli yersiz işgal etmekten dolayı çok mutsuz. Diyor ki “Benim, insanların merak edeceği ilginç bir hayatım yok. Her çalışan kadın gibi koşturuyorum.” Okuyun, siz karar verin!

Güzelliğini ne zaman fark ettin?

Hiçbir zaman. Ben hâlâ kendimi çok güzel bulmuyorum.

Hadi canım. “Scarlett Johansson’u beğenen, beni beğenmesin” demişsin.

O öyle değil. Bana beğendiğim kadın tipi soruldu. Ben de Giselle Bundchen gibi atletik, uzun bacaklı, uzun bedenli, kemikli burunlu kadınları beğendiğimi söyledim. Scarlett Johansson iri göğüslü, kısa boylu, kocaman dudaklı, kalçalı bir kadın. Benim güzellik anlayışıma uymuyor.

Erkekler sinir olmuştur bu lafına.

Haklılar. Bacılarına laf etmiş gibi oldum. Sadece erkekler değil, kız arkadaşlarım da sinir oldu o lafa. Scarlett Johansson erkeklerin fantezilerini süsleyen, çok güzel bir kadın. Ama ben beğenmiyorum. Giselle Bundchen’i güzel bulanların, beni güzel bulmalarından ise gurur duyarım.