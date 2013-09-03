'Ten rengi esmer' fişlemesine soruşturma açıldı

Polis aracı taşlamak suçlamasıyla yargı önüne çıkarılan 13 yaşındaki çocuk için hazılarlanan 'malî ve sosyal durum raporu'nda kullanılan, 'Esmer vatandaşlardan olduğu anlaşılmıştır' ibaresi hakkında soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Mersin Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracı taşladığı suçlamasıyla yargılanan 13 yaşındaki çocukla ilgili olarak mahkemeye sunulan 'mali ve sosyal durum' raporu'nda ayrımcı ifadeler kullanarak "Esmer vatandaşlardan olduğu anlaşılmıştır" ibaresine yer verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Radikal.com.tr'de konuya ilişkin yayımlanan haber şöye;

'Etnik kimliği içeren ayrımcı ifadeler'

Bağımsız İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Radikal Gazetesi’nde 14.03.20013’de Mesut Hasan Benli imzası ile yayınlanan haberi anımsattı. Haberde, Mersin’de polis aracı taşlamak iddiasıyla yargılanan 13 yaşındaki çocukla ilgili olarak, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘çocuğun mali ve sosyal durumunun araştırılması’ için Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazdığı, Emniyet’in, iki polisin imzasıyla gönderdiği raporda, çocuğun etnik kimliğini de içeren, dışlayıcı, ayrımcılık içeren ifadelerin yer aldığının belirtildiğini vurgulayan Tüzel, önergesinde haberde yer alan Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün Mahkeme’ye gönderdiği “Ö.B: Adı geçenin evrakta belirtilen Güneş Mahallesi adresinde ailesinin ikamet edip, kendisinin yanlarında kaldığı, bekar, çalışmadığı, geçimini ailesinin sağladığı, ‘esmer vatandaşlardan’ olduğu, sağlıklı olup adına kayıtlı menkul ve gayri menkulünün olmadığı yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır” şeklindeki rapora da yer verdi.

Esmer vatandaş ibaresi neden yazıldı?

“Bu ifadeler, ülkemizde yıllardır sürdürülen çatışmalı ortam ve ırkçı, şoven kışkırtmanın özellikle askeriye ve emniyet güçleri nezdinde tüm toplumda, ne denli ayrımcı ve dışlayıcı düşüncelerin kök saldığını göstermektedir” diyen Tüzel, Bakan Güler’den şu sorularına yanıt istedi:

“Mersin Emniyet Müdürlüğü raporunda geçen ‘esmer vatandaşlar’ ibaresi, kişinin etnik kimliği üzerinden ayrımcılık yapılması değil midir? Mahkeme tarafından, ‘çocuğun sosyal ve mali durumu’ hakkında bilgi istenildiği halde, “esmer vatandaş” ibaresi neden yazılmıştır? Kamu adına devlet otoritesini kullanan ve güvenlik hizmetlerini yürütürken, yurttaşlar arasında din, dil, ırk, cins, siyasi ve felsefi düşünceleri nedeniyle tarafsız olması gereken emniyet görevlileri ve yetkililerinin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini düşünüyor musunuz? Bu raporu hazırlayanlar hakkında ne işlem yapıldı? Adli ve idari bakımından soruşturulmasına Bakanlığınız izin verecek midir? Bu tür ırkçı, şovenist yaklaşımların önlenmesi için Bakanlığınızca ne tür tedbirler alınmaktadır?

Soruşturma başlatıldı

Önergeyi yanıtlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler ise, “Emniyet Teşkilatımız, kanunların kendisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte olup, hiç bir kişi ya da kesime karşı ayrımcılık sergilemesi söz konusu değildir. Ayrıca, önergeye konu edilen olaya ilişkin adı geçen personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” dedi.