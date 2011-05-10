Esma Esad Londra’ya mı kaçtı?

T24 - Rejim karşıtı protesto gösterilerine şiddetle karşılık verilen Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın çocukları ile birlikte ülkeyi terk ederek Londra’ya gittiği iddia edildi.



Suriye lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Esad. İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere’de bulunan Arap diplomatlara dayandırdığı haberinde ‘first lady’nin iki üç haftadır Londra’da olduğunu ve Suriye’ye dönmeyi reddettiğini yazdı.



Suriye’de güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu ölü sayısı 800’ü geçerken, Esma Esad’ın gösterileri bastırmak için uygulanan kanlı yöntemlere karşı çıktığı konuşuluyordu. Daha önce de İngiliz gazetesi Sunday Times, Esma Esad’ın ülkede artan protesto gösterileri sonucunda akan kanın durması için Beşar Esad’ın akrabaları ve yakın dostlarından oluşan tutucu yöneticilerle tartıştığını ve zar zor ikna edildiğini yazmıştı. 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Esma Esad, Londra’da Suriyeli kardiyolog bir baba ile diplomat bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

İngiltere’de Deutsche Bank, JP Morgan gibi önemli bankalarda çalışarak finans sektöründe yükselen Esma Esad 2000 yılında Beşar Esad ile evlenince Suriye’ye gitti. Birçok kez, Batılı duruşu ile dünyaca ünlü Avrupalı ve Amerikan dergilerine konu olan Esma Esad’ın kocasının rejimine modern bir yüz kazandırmaya çalıştığı söyleniyordu.





