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Dünya

Eşler ve çocuklar 'iz bırakmadan' dövülebilir

Birleşik Arap Emirlikleri Federal Yüksek Mahkemesi, bir erkeğin, karısını ve yetişkin olmayan çocuklarını "iz bırakmadan" dövebileceğine hükmetti.

18 Ekim 2010 03:00

T24 - Birleşik Arap Emirlikleri Federal Yüksek Mahkemesi, bir erkeğin, karısını ve yetişkin olmayan çocuklarını "iz bırakmadan" dövebileceğine hükmetti.

Merkezi Abu Dabi'de bulunan The National gazetesinin haberine göre mahkeme, karısını ve yetişkin kızını döverek, onlarda kesikler ve morluklara yol açan bir adamın davasında, adamı karısına ve yetişkin kızına zarar vermekten suçlu buldu.

Ancak mahkeme kararında, şeriat yasalarına göre "iz kalmadığı sürece" erkeklerin kadınları "terbiye edebileceği" belirtildi.

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