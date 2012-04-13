Eşler ve başörtüsü Meclis resepsiyonlarına geri dönüyor

Meclis başkanlarının eşlerinin başörtülü olup olmamasına göre değişen 23 Nisan davetiyelerinde kriz aşıldı. Mecliste 10 yıl sonra ilk kez başı kapalı bir eş, resepsiyona ev sahipliği yapacak.

Başkan Cemil Çiçek'in tüm kurumlara ve basın yayın organlarına gönderdiği davetiyelerde ev sahibi olarak "Cemil Çiçek ile eşi" yer aldı.

Eşli davetiye son olarak 10 yıl önce Bülent Arınç'ın meclis başkanlığı döneminde krize neden olmuştu. Dönemin cumhurbaşkanı, komuta kademesi ile ana muhalefet lideri Deniz Baykal resepsiyona gelmemiş, Münevver Arınç da katılmamıştı.

O günden sonra resepsiyona meclis başkanları eşsiz ev sahipliği yaptı. Ta ki 2008'e kadar... Köksal Toptan 23 Nisan resepsiyonuna eşi ile birlikte katılmış, ama bu uygulama Mehmet Ali Şahin'in meclis başkanlığı döneminde yine eşsiz ev sahipliğine dönmüştü.