Eskisi kadar sürpriz yapmıyorum

Yönetmen Gani Müjde; üç yıl flört ettikten sonra evlendiği Belma Canciğer'e eskisi kadar sürpriz yapmadığını söyledi.



Berna Laçin'in 'Mutluluğa Açılan Sofralar' programına konuk olan çift; sürpriz yapmanın evliliklerindeki önemini anlattı. Belma Canciğer'in "Gani inanılmaz sürprizli bir adamdır. Benim için çok özel şeyler yaptı. Evlendikten sonra eksiltmedi, üstüne kattı" sözlerine Gani Müjde, karşı çıktı:''Birbirimizi kandırmayalım. Eski yoğunlukta değil tabii ki ama ben yine sürpriz yapmak için kendimi zorladığımı biliyorum!" Gani Müjde, eşinin yaptığı en unutulmaz sürprizi de şöyle anlattı: "Bana bir doğum günü yaptı ki, hakikaten öyle bir şey yok. İnanamadım. 300 kişi de toplanmaz ki kardeşim!''