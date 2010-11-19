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Spor

ESKİŞEHİRSPORLU SEZER ÖZTÜRK'ÜN 2 MAÇLIK CEZASI ONANDI İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 22:31

-ESKİŞEHİRSPORLU SEZER ÖZTÜRK'ÜN 2 MAÇLIK CEZASI ONANDI İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti. Bu arada, yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a PFDK tarafından verilen 8 maçlık cezaya yapılan itirazı daha önce reddeden Tahkim Kurulu, Bülent Uygun'un talebi üzerine tekrar duruşma açtı.  Duruşmaya, Bülent Uygun ile vekili Bora İmadoğlu, TFF'yi temsilen avukat Cem Abanazır ve avukat Murat Aygörmez katıldı. Tarafların sözlü açıklamaları dinlendi. Yerinde görülmeyen yürütmeyi durdurma talebinin oy birliğiyle reddine, dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi.

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