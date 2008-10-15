Eskişehirspor'dan vefalı yaklaşım!



Eskişehirspor Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, İstanbul'da yapılan maçın ardından kente dönerken geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve 5 aydır yoğun bakımda tedavi gören bir taraftarın ailesini ziyaret etti.







Basın sözcüsü Rıza Zeydan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 5 aydır tedavi gören taraftar Ali Özer'in babası Mümin Özer'i ziyaret etti.



Aileye moral verebilmek ve Eskişehirspor camiasının desteğini iletmek için Özer'i ziyaret ettiklerini ifade eden Zeydan, baba Mümin Özer'e, üzerinde oğlunun isminin bulunduğu ''Ali Özer 26'' yazılı Eskişehirspor forması hediye etti.



Vali Kadir Çalışıcı'nın da geçmiş olsun dileklerini ileten Zeydan, şöyle konuştu:



''Dualarımız sevgili kardeşimiz Ali Özer ile birlikte. Yaklaşık beş aydır yoğun bakımdan çıkamadı. Başkanımız Halil Ünal ve yönetim kurulu üyelerimiz, Özer ailesine biraz olsun moral olabilir düşüncesiyle böyle bir karar aldık. İnşallah Ali kardeşimiz en yakın sürede iyileşerek, tribündeki yerini alır. Bütün Eskişehirspor taraftarının duaları Ali için olsun.''



Zeydan ve Mümin Özer, daha sonra Vali Kadir Çalışıcı'yı ziyaret etti.



Vali Çalışıcı, kabulde yaptığı konuşmada, Eskişehirspor taraftarının kolay kolay pes etmediğini belirterek, şöyle konuştu:



''Ali kardeşimiz için yapacak tek şey bol bol dua etmek. Maç daha bitmedi. Eskişehirspor ne umutsuz maçları taraftarının desteğiyle umuda çevirdi. Bir galibiyetle hastalıklar, küskünlükler, dargınlıklar ve acılar unutuldu. Büyük Eskişehirspor taraftarının duaları ve desteğiyle Ali tekrar eski sağlıklı günlerine dönecektir.''



İstanbul'da 18 Mayıs 2008'de yapılan Eskişehirspor-Boluspor Süper Lig'e terfi final maçının ardından Eskişehir'e dönerken geçirdiği trafik kazasında 4 arkadaşıyla yaralanan Ali Özer, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ali Özer'in tedavisi sürüyor.