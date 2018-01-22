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Spor

Eskişehirspor'dan Erkan Zengin'in transferine onay 

ESKİŞEHİR, (DHA) Eskişehirspor yönetimi, çeşitli kulüplerin transfer listesinde olan Erkan Zengin'e transfer için onay verdi

22 Ocak 2018 21:05

ESKİŞEHİR, (DHA)

Eskişehirspor yönetimi, çeşitli kulüplerin transfer listesinde olan Erkan Zengin\'e transfer için onay verdi.
Eskişehirspor\'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Eskişehirsporumuzun kaptanlığını yapan, Eskişehirspor için emek veren değerli oyuncumuz Erkan Zengin ile karşılıklı anlaşarak, transferine karar verilmiştir. Kararın camiamız için hayırlı olmasına diler, kaptanımızın Eskişehirspor\'a verdiği katkı ve emek için teşekkür ederiz.\"

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