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Spor

Eskişehirspor'dan 1 günde 2 bomba birden

Galatasaray'dan Necati Ateş'i renklerine katan Eskişehirspor yönetimi, ardından da Tuncay Şanlı ile anlaşmaya vardı

02 Eylül 2012 11:51

Eskişehirspor transferde 1 günde 2 önemli ismi bitirdi! Kırmısı siyahlılar Necati Ateş'in ardından Tuncay Şanlı'yı da renklerine bağlıyor! Es-Es böylece Batuhan'ı Beşiktaş'a verdikten sonra forvet hattına 2 önemli takviye yapmış oldu!
 
Sezona Avrupa Ligi macerası ile başlayan ama Marsilya'ya elenen Eskişehirspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal ile sorun yaşayan Batuhan, Beşiktaş'a verilmişti.

Transferde arayışlarını hızlandıran kırmızı siyahlı yönetim, 1 günde 2 önemli ismi bitirdi.

Galatasaray'dan Necati Ateş'i renklerine katan Eskişehirspor yönetimi, ardından da Tuncay Şanlı ile anlaşmaya vardı.


Önce Necati..


Eskişehirspor ilk olarak Galatasaray'da forma şansı azalan Necati Ateş'in transferinde mutlu sona ulaştı. Golcü oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlılara, Galatasaray cephesinden de olumlu yanıt geldi. Necati, kendisini Eskişehirsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Eskişehirspor, Sarı-kırmızı kulübe Necati'nin bonservis bedeli olarak 500 bin euro ödeyecek.

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Medical Park Antalyaspor'dan transfer ettiği Necati, ligde forma giydiği 15 maçta 8 gol atarak sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.


Ardından Tuncay...


Eskişehirspor Necati'nin ardından bir başka yıldız isim Tuncay Şanlı ile de anlaşmaya vardı. Wolfsburg'dan ayrıkan ve bonservisi elinde bulunan Tuncay ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

Sakaryaspor'da dikkat çeken ve Fenerbahçe'ye transfer olan Tuncay, 5 yıl forma giydiği sarı lacivertli takımda tribünlerin sevgilisi olmuş ve kaptanlığa kadar yükselmişti. 2007'de Middlesbrough'a transfer olan Tuncay, daha sonra sırasıyla Stoke City, Wolfsburg ve kiralık olarak Bolton'da oynamıştı.

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