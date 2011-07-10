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Spor

ESKİŞEHİRSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI ESKİŞEHİR (A.A)

10 Temmuz 2011 17:32

-ESKİŞEHİRSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI ESKİŞEHİR (A.A) - 10.07.2011 - Futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Eskişehirspor yönetimi yeni teknik direktör arayışına başladı. Futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Uygun ve sportif direktör Ümit Karan'ın sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini açıklayan Eskişehirspor yönetimi, yeni teknik direktör arayışına start verdi. Mustafa Denizli'ye teklif götüren kırmızı siyahlı yönetim, Denizli'den gelecek cevabı bekliyor. Öte yandan Galatasaray'da geçen sezon teknik direktör Hagi'nin yardımcılığını yapan Tugay Kerimoğlu'nun da Eskişehirspor'un sözleşme imzalamak isteği yeni teknik adamlar arasında adı geçiyor. Eskişehirspor'un yerli bir teknik direktörle anlaşamaması durumunda Christoph Daum, Arthur Zico ve John Benjamin Toshack gibi Türk futbolunu yakından tanıyan yabancı isimlerle temasa geçmesi bekleniyor. Bu arada Eskişehirspor'u Kartepe kampında Uygun'un yardımcı antrenörleri Bayrak Bektaş, Toprak Kırtoğlu ve Sefer Yılmaz çalıştırıyor.

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