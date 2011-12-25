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Spor

Eskişehirspor'da Ersun Yanal dönemi

Michael Skibbe'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına yönelen Eskişehirspor, Ersun Yanal ile 3 yıllığına anlaştı.

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Michael Skibbe'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına yönelen Eskişehirspor, Ersun Yanal ile 3 yıllığına anlaştı.
 

Eskişehirspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Michael Skibbe'nin takımdan ayrılarak Hertha Berlin'in yolunu tutmasının ardından, teknik direktör arayışlarına yönelen Eskişehirspor, teknik direktör boşluğunu Ersun Yanal ile doldurdu.


Son olarak TFF Futbol Genel Direktörlüğü görevini yürüten Ersun Yanal, 2004 ve 2005 yıllarında A Milli Takım’ın başında yer almıştı. 1996 yılında teknik adamlığa başlayan Yanal, geçmiş yıllarda Denizlispor, Yeni Salihli, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

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