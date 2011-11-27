-Eskişehirspor: 2 - Ankaragücü: 0 (ilk yarı) ESKİŞEHİR (A.A) - 27.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor-Ankaragücü maçının ilk yarısı 2-0 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 3. dakikada Ankaragücü atağında Kaan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Eskişehirspor defansının arkasına sarkan Murat, topla buluştu. Kaleci İvesa ile karşı karşıya kalan Murat'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı. 4. dakikada Eskişehirspor atağında Mehmet'in pasında ceza sahası önündeki Veysel topla buluştu. Veysel'in şutunda, top kaleci Özden'de kaldı. 10. dakika Veysel, topu sağ kanattaki Serdar ile buluşturdu. Serdar'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Mehmet topun üzerinden atladı. Kamara, meşin yuvarlakla buluştu. Kamara'nın şutunda kaleci Özden, topu kontrol etti. 27. dakikada Sezgin, topu sol kanattaki Dede'ye iletti. Dede'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 38. dakikada Eskişehirspor atağında sol kanattaki Dede ile Kamara paslaştı. Kamara, topla birlikte ceza sahasına girdi. Kamara, topu Alper'e iletti. Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı. 44. dakikada Kamara çalımlarla ceza sahası içinde girdi. Kamara'nın sert şutunda önce kale direğine ardından Ankaragücü takımının futbolcusu Özgür'e çarpan top filelerle buluştu: 2-0 Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Atatürk Hakemler: Yunus Yıldırım, Serkan Gençerler, Nihat Mızrak Eskişehirspor: İvesa, Sezgin, Koray, Diego, Dede, Bülent, Alper, Veysel, Kamara, Serdar, Mehmet Ankaragücü: Özden, Theo, Ediz, Kaan, Umut, Murat, Güven, Aydın, Atilla, Hürriyet, Özgür Gol: Dk. 27 Kamara, Dk. 44 Özgür (kendi kalesine) (Eskişehirspor) Sarı kart: Dk. 26 Ediz, Dk. 44 Güven (Ankaragücü)