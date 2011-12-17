-Eskişehirspor: 1 - Kayserispor: 0 ESKİŞEHİR (A.A) - 17.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. 48. dakikadaki Eskişehirspor atağında Alper, sol kanattan yaptığı ortada topu Kamara ile buluşturdu. Kamara da topu Dede'ye iletti. Müsait poziyondaki Dede, dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı. 51. dakikada Dede'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kamara, topu kafayla Veysel'e indirdi. Veysel'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 61. dakikada Tello'nun Kayserispor ceza sahası içine doğru kullandığı serbest atışta Diego topu kafayla yönlendirdi. Kaleci Navarro'nun parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak, üst direğe çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı. 68. dakikada Amrabat'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza sahası içindeki Eren topla buluştu. Eren'in şutunda kaleci İvesa, meşin yuvarlağı bloke etti. 90. dakikada Sezgin, çalımlarla Kayserispor ceza sahası önüne kadar geldi. Sezgin'in şutunda top kaleci Navarro'da kaldı. Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Abdullah Yılmaz xxx, Mehmet Metin xxx, Samet Çavuş xxx Eskişehirspor: İvesa xx, Sezgin xx, Nadareviç xx, Diego xx, Dede xxx, Bülent x, Alper xx, Veysel xx (Dk. 90 Koray ?), Tello xx (Dk. 84 Volkan ?), Kamara x (Dk. 90+2 Mehmet Yıldız ?), Serdar x Kayserispor: Navarro x, Okan Alkan xx (Dk. 84 Okan Yokuşlu ?), Hasan x, Eren x, Zurab xx, Abdullah x, Gökhan x, Amrabat xx, Santana x (Dk. 69 Troisi xx), Riveros xx, Pekarik x Gol: Dk. 51 Veysel (Eskişehirspor) Sarı kart: Dk. 58 Veysel, Dk. 72 Nadareviç (Eskişehirspor)