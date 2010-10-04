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Spor

ESKİŞEHİRSPOR ZİCO İLE GÖRÜŞÜYOR ESKİŞEHİR (A.A)

04 Ekim 2010 01:58

-ESKİŞEHİRSPOR ZİCO İLE GÖRÜŞÜYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 03.10.2010 - Eskişehirspor Kulübü yönetiminin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico ile görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini geçen hafta feshettikten sonra teknik direktör arayışını sürdüren Eskişehirspor yönetimi, Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın ardından Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico ile de görüştü. Zico ile yapılan görüşmelerin sürdüğü, kesin sonucun yarın netlik kazanacağı öğrenildi.

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