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Spor

Eskişehirspor Yanal ile anlaştı ESKİŞEHİR (A.A)

24 Aralık 2011 23:39

-Eskişehirspor Yanal ile anlaştı ESKİŞEHİR (A.A) - 24.12.2011 - Eskişehirspor, teknik direktör Ersun Yanal ile prensip anlaşması sağladı. Alınan bilgiye göre, Eskişehirspor yönetimi, teknik direktör Michael Skibbe'nin Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından teknik direktör arayışına başladı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Genel Direktörlüğü'nden ayrılan Yanal ile prensipte anlaştı. Yanal'ın önümüzdeki günlerde kendini Eskişehirspor teknik direktörü yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerine 1996 yılında Denizlispor ile başlayan Yanal, Yeni Salihli, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Yanal, 2004-2005'te de Türkiye Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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