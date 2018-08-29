Eskişehirspor lisans sorununa çözüm arıyor

Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da kulüp başkanı Halil Ünal, krizi aşmak için çalışma yürütüyor.

Siyah-kırmızılı kulübün başkanı Ünal yaptığı açıklamada, 53 yıllık maziye sahip Eskişehirspor'u, içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Transfer tahtasını açmak için geçmiş dönemlerde Eskişehirspor forması giyip, alacaklı durumda bulunan oyuncularla görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Ünal, "Henüz olumlu bir sonuç alamadık. Daha transfer tahtasını açamadık. Durumumuz yarın, öbür gün belli olur" diye konuştu.