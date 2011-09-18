-Eskişehirspor ilk yarıda önde SİVAS (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor-Eskişehirpor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Lige deplasmanda Kardemir Karabükspor mağlubiyetiyle başlayan Sivasspor, ilk maçında Beşiktaş'ı yenen Eskişehirspor'u konuk etti. İlk yarıda rakibine oranla daha etkili ataklar geliştiren konuk ekip Eskişehirspor, tecrübeli oyuncuları Dede ve Mehmet Yıldız ile bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Bu sezon ligde evindeki ilk maçına çıkan Sivasspor ise ilk yarıda etkili bir futbol sergileyemedi. 1. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında, Sivasspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Alper'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 18. dakikada Eskişehirspor golü buldu. Gelişen Eskişehirspor atağında Koray'ın Sivasspor ceza alanı sol çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta, topun başına tecrübeli oyuncu Dede geçti. Dede, sol ayağının içiyle yaptığı falsolu bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1 27. dakikada gelişen Sivasspor atağında, sol kanatta topla buluşan Kıvanç, şık çalımlarla rakip ceza alanına girdi. Kıvanç'ın yakın mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı. 32. dakikada Eskişehirspor Mehmet Yıldız'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Alper'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mehmet Yıldız, önce kaleci Milan Borjan'ı, ardından da rakip savunma oyuncularını şık hareketlerle çalımlayarak, meşin yuvarlağı plase bir vuruşla boş kaleye gönderdi: 0-2 36. dakikada Erman'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Ivesa rakip oyuncu Eneramo'dan önce hareketlenerek topu kontrol etti. Maçın ilk yarısı, 2-0 Eskişehirspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. -Mehmet Yıldız eski takımına karşı- Sezon başında Sivasspor'dan Eskişehirspor'a transfer olan golcü oyuncu Mehmet Yıldız, yıllarca formasını giyip kaptanlığını yaptığı Sivasspor'a karşı yeni takımıyla ilk sınavını verdi. Kısa süreli ayrılıklar dışında 11 yıl Sivasspor'un başarısı için ter döken ve kırmızı-beyazlı ekibin başarılarında önemli pay sahibi olan Mehmet Yıldız, bu kez Sivaslı futbolseverlerin karşısına rakip oyuncu olarak çıktı. Mehmet Yıldız, maç öncesi, takım arkadaşlarıyla birlikte Sivasspor yedek kulübesine giderek eski arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi. Yıldız ve diğer Eskişehirsporlu oyuncular, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a da sarılarak başarı dileklerini iletti. Sivassporlu taraftarlar, tribünleri büyük ölçüde doldururken, yaklaşık 250 civarındaki Eskişehirsporlu taraftar da takımlarını Sivas deplasmanında yalnız bırakmadı. Stat: 4 Eylül Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Köse, Mehmet Kısal Sivasspor: Borjan, Uğur, Mahmut, Navratil, Hayrettin, Mehmet Nas, Kıvanç, Milan Cerny, Erman, Cihan, Eneramo Eskişehirspor: Ivesa, Koray, Sezgin, Diego, Dede, Alper, Pele, Veysel, Burhan, Kamara, Mehmet Yıldız Goller: Dk. 18 Dede, 32. Mehmet Yıldız (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 10 Hayrettin, Dk. 40 Mehmet Nas (Sivasspor), Dk. 32 Kamara (Eskişehirspor)