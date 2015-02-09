Galatasaray'a Selçuk İnan hayat verdi: 1-2

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, 19. haftada Eskişehirspor'a konuk oldu. Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetti.

İlk yarı Umut Bulut ve Sissoko'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıda her iki ekip de gol fırsatlarından yararlanamazken, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan 87. dakikada attığı golle sarı-kırmızılı takımı 2-1 öne geçirdi.

Maç bu sonuçla biterken, Galatasaay 42 puana yükseldi.



İki takımın 11'leri

Eskişehirspor: Boffin, Kamil, Mustafa, Sezgin, Özgür, Lawal, Toko, Sissoko, Sezer, Serdar ve Funes

Galatasaray: Muslera, Tarık, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Melo, Yekta, Emre, Selçuk, Sneijder, Umut

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Galatasaraylı oyuncuların santra vuruşuyla karşılaşma başladı.

2. dakikada Sezer Öztürk'ün ara pasıyla hareketlenen Rogelio Mori ceza sahasına girer girmez şutunu çekiyor ancak kaleci Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.

3. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Serdar Özkan yakın direğe ortasını yapıyor. O bölgede bulunan Mustafa Yumlu topu arka tarafa aşırıyor. Penaltı noktasının hemen gerisinde topun gelişine vuran Rogelio Mori kaleyi bulamıyor ve top kalenin üzerinden az farkla auta gidiyor.

7. dakikada sol kanatta topla buluşan Felipe Melo son çizgiye inip ortasını yapıyor fakat top Eskişehirspor defansından sekiyor. Seken topu iyi takip eden Emre Çolak yarım voleyle kaleyi deniyor ancak defansada çarpan topu kaleci Ruud Boffin rahat bir şekilde kontrol ediyor.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Wesley Sneijder son çizgiden ceza sahasına yerden sert orta yapıyor. O bölgede topa dokunmak isteyen Selçuk İnan kaleci Ruud Boffin'e faul yapıyor.

12. dakikada orta sahada topla buluşan Felipe Melo ceza sahasına uzun top gönderiyor. Ceza yayının gerisinde bulunan Umut Bulut kafasıyla topu arkasına aşırtmak istiyor ancak o bölgede bulunan Selçuk İnan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

20. dakikada Galatasaray, Umut Bulut'un golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçiyor.

20. dakikada, ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Wesley Sneijder ara pasıyla topu Umut Bulut'a aktarıyor. Ceza sahasının içinde sol tarafta topu kontrol eden Umut Bulut şutunu çekiyor fakat top kaleci Ruud Boffin'den geri dönüyor. Dönen topu iyi takip eden Umut Bulut tekrar şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

27. dakikada evsahibi Eskişehirspor, İbrahim Sissoko'nun golü ile durumu 1-1'e getirdi.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi son çizgiye inip ortasını yapıyor. Altı pas üzerinde Fernando Muslera topu tokatlayarak uzaklaştırmak istiyor ancak top ceza sahasının sol tarafında bulunan Ibrahim Sissoko'nun önünde kalıyor. Ibrahim Sissoko sol ayağıyla düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü atıyor.

31. dakikada Galatasaray sol kanattan Wesley Sneijder ile köşe vuruşunu kullanıyor. Wesley Sneijder'in ceza sahasına yaptığı ortada Eskişehirspor defansı topu tehlikeli alanın dışına taşımayı başarıyor.

43. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Raheem Lawal ceza sahasına girmeden şutunu çekiyor ancak top kalenin üzerinden az farkla auta gidiyor.

45. dakikada Galatasaray sol kanattan Wesley Sneijder ile köşe vuruşunu kullanıyor. Wesley Sneijder'ın yakın direğe ortasında hiçbir takım arkadaşı topa müdahele edemiyor.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı Eskişehirsporlu futbolcuların vuruşu ile başladı.

46. dakikada Sezer Öztürk'ün ceza sahasından vuruşu, auta çıktı.

55. dakikada sol kanattan Sezer Öztürk'ün ortasına hareketlenen Rogelio Mori şutunu çekiyor ancak top kalenin üzerinden auta gidiyor.

57. dakikada ceza sahasının hemen gerisinden kaleyi karşıdan gören noktadan Raheem Lawal şutunu çekiyor ancak top kalenin sağından auta gidiyor.

61. dakikada penaltı nokasının hemen gerisinde topla buluşan Sezer Öztürk bekletmeden şutunu çekiyor ancak top Galatasaray defansından geri dönüyor.

71. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Sezer Öztürk geçiyor. Sezer Öztürk'ün ceza sahasına gönderdiği top doğrudan kaleye yöneliyor. Kaleci Fernando Muslera son anda müdahelede bulunuyor ve topu kornere çeliyor.

75. dakikada Galatasaray sağ kanattan Selçuk İnan ile serbest vuruş kullanıyor. Selçuk İnan'ın yakın direğe ortasını Eskişehirspor defansı uzaklaştırmayı başarıyor.

83. dakikada ceza sahası yayının sağ tarafında topla buluşan Emre Güral topu soluna çekip çok sert vuruyor ancak top üst kale direğinden geri dönüyor.

85. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Wesley Sneijder ara pasıyla Umut Bulut'u topla buluşturuyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut şutunu çekiyor ancak top kaleci Ruud Boffin'den geri dönüyor.

87. dakikada Selçuk İnan, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

87, dakikada Galatasaray, Selçuk İnan'ın golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçiyor. Sol kanatta topla buluşan Olcan Adın ceza sahasına ortasını yapıyor. Arka direkte bulunan Selçuk inan topun gelişine şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyo

90. dakikada Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruş, barajdan kornere çıktı.

Hakem Halis Özkahya karşılaşmayı bitiren son düdüğünü çalıyor.