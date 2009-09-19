Eskişehirspor doludizgin!

Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan takımlardan olan Eskişehirspor, Gaziantepspor'u da evinde 3-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.



Eskişehirspor, ligin altıncı hafta maçında sahasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta 3-2 yendi.



Maçın ilk dakikalarında ev sahibi Eskişehirspor daha atak görünürken, Gaziantepspor da kontrataklarla gol aradı.



Gaziantepspor 22. dakikada Julio Sezar'ın golüyle 1-0 öne geçti.



37. dakikada Eskişehirspor'da kazanılan penaltı atışını Ümit Karan ağlara göndererek beraberliği sağladı.



İlk yarı sonuna kadar iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince devre 1-1 sona erdi.



İkinci yarıya ev sahibi Eskişehirspor hızlı başladı ve 61. dakikada Koray Arslan'ın golüyle 2-1 öne geçti.



73. dakikada Vucko, ev sahibi takım adına skoru 3-1'e taşıdı.



83. dakikada De Souza, Gaziantepspor'da farkı bire indiren golü attı ve skor 3-2 oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-2 Eskişehirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantepspor da 6 puanda kaldı.