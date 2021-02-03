Eskişehirspor, Cengiz Seçsev ile anlaştı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile 1 buçuk yılık anlaşma sağladı.

TFF 1’inci Lig’de sonuncu sırada yer alan Eskişehirspor, İlhan Var’ın teknik direktörlük görevini bırakmasının ardından çalışmalara başlamıştı. Takımın başına Eskişehirli bir teknik adam getirmek isteyen yönetim, sonunda aradığı ismi buldu.

EsEs’in teknik direktör koltuğuna 60 yaşındaki Cengiz Seçsev getirildi. Deneyim teknik adam Cengiz Seçsev’in kulüple 1 buçuk yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Öte yandan, teknik direktör yardımcıları da belli oldu. Seçsev’in yardımcıları Cemal Yavuzol, Evrensel Heper ve Yasin Söğüt olarak belirlenirken, kaleci antrenörü ise Metin Kantarcı oldu. Teknik ekipte yer alan takımın eski futbolcusu Hürriyet Gücer oyuncu ve maç izleme antrenörü, Çetin Öztürk ise maç ve performans analisti olarak görev alacak.