Eskişehirspor Beşiktaş'ı ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın VfL Wolfsburg takımıyla 0-0 berabere kalan, ligde de üst üste 2 galibiyet alan Beşiktaş, deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor'u yenerek yakaladığı güzel havayı sürdürmek istiyor. Ligin iyi takımlarından Eskişehirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

Sezona kötü başlayarak olumsuz sonuçlar alan, ancak ekim ayı ile birlikte toparlanan siyah-beyazlı takım, ligde son dönemde üst üste 9 puan toplarken, bu çıkışını Eskişehirspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligde uzun aradan sonra Denizlispor'u mağlup edip, ardından Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek çıkış yakaladı. Ankaraspor'un küme düşürülmesiyle bu takımla yapacağı karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanan siyah-beyazlı ekip, böylece son dönemde 9 puanı hanesine yazdırdı ve yukarı sıralara doğru tırmanmaya başladı. Tırmanışını sürdürmeyi amaçlayan Beşiktaş'ın yeni hedefi Eskişehirspor'u da kayıpsız geçmek.

Ferrrari, Ernst ve Sivok cezalı

Son maçlardaki başarılı sonuçlar almasına rağmen Beşiktaş'ta, zorlu Eskişehirspor maçı öncesi önemli oyunculardan Ferrari, Ernst ve Sivok'un olmamasının sıkıntısı yaşanıyor.

Kasımpaşa ile yapılan maçta kırmızı kart gören Ernst ve Ferrari'nin yanı sıra aynı karşılaşmada dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Sivok, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Sezon başından beri teknik direktör Mustafa Denizli'nin en güvendiği oyuncular olan ve tüm maçlarda görev yapan 3 yabancı futbolcu, cezaları nedeniyle takımlarını Eskişehirspor deplasmanında yalnız bırakacak.

Savunmada uyumlu bir görüntü veren Sivok ve Ferrari'nin yokluğunda teknik direktör Mustafa Denizli'nin orta sahanın ortasında İbrahim Kaş ve İbrahim Toraman ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Bu arada, hastalığı nedeniyle Almanya'daki maçta forma giymeyen Yusuf'un bugünkü karşılaşmada da oynamayacağı açıklandı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Rüştü, Ekrem, İbrahim Kaş, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Uğur, Fink, Nihat, Tabata, Tello, Nobre.

Eskişehirspor: İvesa, El Saka, Nadarevic, Vucko, Murat, Bülent Kocabey, Doğa, Koray, Selçuk, Mehmet Yılmaz, Burak