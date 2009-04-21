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Spor

Eskişehirspor-Beşiktaş biletleri satışa çıktı

21 Nisan 2009 21:21


Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor ile Beşiktaş arasında hafta sonu yapılacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan Pazar günü Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılacak maçın VIP tribün biletlerinin 200, kapalı tribün biletlerinin 100, açık tribün biletlerinin de 50 liradan satılacağı belirtildi.

Açıklamada, biletlerin satışa sunulduğu bildirildi.

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