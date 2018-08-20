Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok maçının ardından

Fuat Çapa: \"Önce Eskişehirspor\'u düzlüğe çıkaralım\"

Giray Bulak: \"Üzüldüğüm bir maç oldu\"

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 2\'nci haftasında Eskişehirspor sahasında Balıkesir Baltok ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

As futbolcuların lisans tescil sorunun çözülmemesi nedeniyle genç futbolcularla sahaya çıktıklarını belirten Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, \"Maçı değerlendirmeyeceğim. Bizim maçtan daha öte değerlendirmemiz gereken şeyler var. Çünkü bulunduğumuz ortam maçı değerlendirmeye müsait değil. Bizim şehirde bazı şeyleri idrak etmemiz lazım. Bugün tribüne bakıyorsunuz ve önceki hafta ile dün oynanan maçlarla karşılaştırıyorsunuz. Hangi statta böyle bir coşku gördünüz? Eskişehirspor sadece bu ligde değil, sadece süper ligde değil, Türkiye futbolunda her zaman olmak zorundadır. Çünkü bu coşkuyu Eskişehir\'in elinden alamazsınız. Bunu yapamayız, buna hakkımız yok. Bunun için herkes üstüne düşeni yapmak zorunda. Nasıl bir aile ferdinin ihtiyacı olduğunda diğer aile fertleri yardıma koşuyorsa, Eskişehirspor\'a da koşmak zorundayız. Çünkü bugün 18-19-20-21 yaşında oynayan oyuncularımız var. Türk futbolu ilk defa bu isimleri duydu. Biz bundan gururluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha çok isimlerini duyacaklar. Ama şunu unutmayalım biz bugün 15 oyuncumuzla sahaya çıktık. Bir 16\'ncı oyuncumuz yoktu. Geçmişten gelen transfer yasaklarının yanında altyapıya bile lisans çıkaramıyoruz. Yani 2-3 tane yarın cezalı ya da sakat olan oyuncunuz olsa ne yapacağız? Önümüzdeki hafta oynayacağımız ve sorunu çözemezsek Ebrar kalede olacak. Yedek kalecimiz yok ve profesyonel kulübüz. Aslında kısacası şunu söyleyerek tamamlayalım, şuanda kimsenin kırılmaya, küsmeye, eleştiri yapmaya hakkı ve zamanı yok. Önce Eskişehirspor\'u düzlüğe çıkaralım ondan sonra küsülecekse küsülsün. Bu şehre o coşkuyu yaşatalım. Biz Eskişehirsporlular olarak üzerimize düşen sorumluluğu almamız gerekiyor. 1 milyon nüfusu olan şehirde yaşıyoruz. Bu sıkıntıları kendimiz aşmalıyız\" diye konuştu.

GİRAY BULAK: \"ÜZÜLDÜĞÜM BİR MAÇ OLDU\"

Genç futbolculara karşı galip gelemediklerini ifade eden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, \"Üzüldüğüm bir maç oldu. Söylediğimiz, istediğimiz veya çalıştığımız bir çok şeyi yapamadık diyebilirim. Bu bakımdan oyuncularıma kızgınım. 2 defa öne geçip gençlere karşı skoru koruyamazsanız bunu sorgulamamız lazım. Oyun adına çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Fazla bir şey yapamadık. En azından buraya gelen seyircilere Balıkesirspor\'un nasıl bir takım olduğunu göstermek istedik. Baskı, stres, oyuncularımızın paniklemesi istemediğimiz sonuç ortaya koydu. Pasa dönmeye çalıştık, çok sevdiğimiz şeyi de yapamadık. Eskişehirspor\'un gençlerini kutluyorum ve alınlarından öpüyorum. İyi mücadele ettiler. Taraftar müthiş, Fuat hoca ve Halil Başkan centilmence bizi ağırdılar, kendilerine teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

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