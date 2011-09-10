Eskişehirspor: 2 - Beşiktaş: 1

T24 - Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında Eskişehirspor'a 2-1 mağlup oldu.







Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk maçında Eskişehirspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sezona kötü başlama alışkanlığını devam ettirdi.



Eskişehirspor'un farkı kaçırdığı maçta Diego, 24'te evsahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Almeida ilk yarının son dakikasında skoru eşitledi ve Beşiktaş'ı ümitlendirdi.



İkinci yarıda oyuna giren eski bir Beşiktaşlı Batuhan son sözü söyledi ve Eskişehirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.





Şikeye gönderme



Her iki takım taraftarları karşılıklı tezahüratlarla şike konusunda birbirini eleştiren göndermeler yaptı. Açık tribünde yer alan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, üzerinde ''Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim'' yazan pankart açtı.





Su molası



Maçın 27. dakikasında hakem Bünyamin Gezer, su molası verdi. Eskişehirspor, çubuklu yeni formayla sahaya çıktı.





İlk yarı



3. dakikada Alper, defansın arkasına attığı topla Serdar'ı buluşturdu. Ceza sahası içine girip, kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar'ın zayıf şutunda kaleci Cenk topu kolaylıkla kontrol etti.



8. dakikada Simao'nun ara pasında Quresma topla buluştu. Quresma'nın ceza sahası önünden attığı şutta kaleci Ivesa meşin yuvarlağı kontrol etti.



19. dakikada Alper'in pasında Mehmet topla buluştu. Mehmet, meşin yuvarlağı Kamara'ya verdi. Müsait pozisyondaki Kamara'nın ceza sahası içinden attığı şutta meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.



22. dakikada Mehmet ceza sahası içindeki Alper ile topu buluşturdu. Beşiktaş defansını oyundan düşüren Alper, topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Serdar'ın şutunda kaleye giderken Beşiktaş defansına çarpan topu kaleci Cenk iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Dede'nin düşürülmesi sonucu Eskişehirspor serbest atış kazandı. Topun başına gelen Diego'nun yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest atışta Beşiktaş defansına çarpan meşin yuvarlak kaleci Cenk'i yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0



43. dakikada Alper, ceza sahası önündeki Mehmet ile topu buluşturdu. Mehmet, meşin yuvarlağı Serdar'a iletti. Ceza alanı yayındaki Serdar'ın şutunda kaleci Cenk, topu kornere çeldi.



45 1. dakikada Kamara'nın hatasını değerlendiren İsmail, topu kaptı. İsmail ceza sahası içine soldan yaptığı ortada Almeida'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





2. yarı



47. dakikada kaleci Cenk'in degajında top Eskişehirspor defansındaki Nadareviç'e kadar geldi. Nadareviç topu kafasıyla Ivesa'ya iletmek istedi. Bu sırada meşin yuvarlağı kapan Almeida'nın aşırtma vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



50. dakikada çalımlarla Beşiktaş ceza sahası önüne gelen Erkan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



77. dakikada Eskişehirspor atağında Veysel, Alper'den aldığı topu ceza sahası içine taşıdı. Veysel'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



85. dakikada Batuhan, topu ceza sahası önündeki Serdar'a verdi. Serdar, Beşiktaş defansıyla girdiği mücadelede yere düştü. Serdar, yere düştüğü sırada topu Batuhan'a iletti. Batuhan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'in solundan filelerle buluştu: 2-1



Maçı Eskişehirspor 2-1 kazandı.





Eskişehirspor - Beşiktaş



STAT: Atatürk

HAKEM: Bünyamin Gezer, Erdinç Sezertam, Ekrem Kan

ESKİŞEHİRSPOR: Ivesa, Nadaraviç, Sezgin, Dede, Diego, Alper (Dk. 87 Bülent), Veysel, Kamara, Erkan (Dk. 77 Tello ), Serdar, Mehmet (Dk. 66 Batuhan )

BEŞİKTAŞ: Cenk, İsmail, Fernandez, İbrahim, Sivok, Quaresma, Veli (Dk. 63 Mustafa ), Almeida, Necip (Dk. 85 Edu ?), Simao, Egemen

GOLLER: Dk. 25 Diego, Dk. 84 Batuhan (Eskişehirspor), 45 1 Almeida (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Alper, Dk. 60 Serdar, Dk. 71 Veysel, Dk. 84 Batuhan, 90+3 Kamara (Eskişehirspor), Dk. 17 Veli, Dk. 24 Quaresma, Dk. 60 İbrahim (Beşiktaş)





