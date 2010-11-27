-ESKİŞEHİRSPOR: 2 - MANİSASPOR: 1 ESKİŞEHİR (A.A) - 26.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor-Manisaspor maçını ev sahibi takım 2-1 kazandı. 48. dakikada ceza sahası içindeki serbest atışta Sezer, topu Erkan'a verdi. Erkan'ın ortasında Jaycee meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci İlker, çizginin üzerinde topa hakim oldu. 56. dakikada Volkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jaycce topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci İlker'in bakışları arasında kalenin yanından auta çıktı. 60. dakikada kaleci Ivesa'nın kaleci atışında Batuhan topla buluştu. Batuhan topu Jaycee'ye verdi, Jaycee de ceza sahası içindeki Erkan ile meşin yuvarlağı buluşturdu. İki Manisaspor'lu futbolcuyu oyundan düşüren Erkan'ın şutunda kaleci İlker topu tokatladı. Jaycee önünde kalan topa voleyle vurdu. Meşin yuvarlak kaleci İlker'de kaldı. 74. dakikada Sezer'in sağ kanattan kullandığı korner atışını Manisaspor defansı uzaklaştırdı. Top ceza sahası dışındaki Burhan'da kaldı. Burhan'ın şutunda Manisaspor defansına çarpan meşin yuvarlak kaleci İlker'i yanıltarak filelerle buluştu: 1-1 87. dakikada Erkan'ın ara pasında sol kanatta topla buluşan Volkan, sert bir şut attı. Kaleci İlker'in elleri arasından kayan topu Batuhan kafasıyla tamamladı, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1 Maç Eskişehirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Eskişehirspor'lu futbolcular maçın ardından çiftetelli oynadı. Stat: Atatürk Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, İsmail Köse xxx, Şahan Yılmaz xxx Eskişehirspor: Ivesa xx, Volkan xxx, Nadareviç xx, Diego x, Doğa x (Dk. 46 Batuhan xxx), Bülent x, Erkan xxx, Serdar x, Alper x (Dk. 46 Sezer xx), Jaycee x (Dk. 70 Burhan xxx), Sezgin x Manisaspor: İlker x, Yiğit İncedemir x, Mehmet xxx, Simpson xx (Dk. 81 Kahe x), İsaac x, Kalabane xx, Murat x, Eren x, Dixon xx, Ferhat x (Dk. 89 Gökhan ?), Makukula x (Dk. 64 Yiğit Gökoğlan x) Goller: Dk. 74 Burhan, Dk. 87 Batuhan (Eskişehirspor), Dk. 18 Mehmet (Manisaspor) Sarı kartlar: Dk. 5 Erkan, Dk. 84 Bülent, Dk. 88 Batuhan (Eskişehirspor), Dk. 37 Murat, Dk. 50 Kalabane, Dk. 66 Ferhat, Dk. 86 Yiğit İncedemir (Manisaspor)