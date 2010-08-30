-ESKİŞEHİRSPOR: 1 - GALATASARAY: 1 (İLK YARI) ESKİŞEHİR (A.A) - 29.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 4. dakikada Serkan'ın ara pasında Elano topa hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top, Eskişehirspor kalecisi Ivesa'dan sekti. Ivesa'dan dönen topu hiç bekletmeden kaleye gönderen Baros, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 31. dakikada Sezgin, topu Pele'ye ulaştırmak istedi. Pele'nin hatasında topu kapan Barış, ceza sahasına yöneldi. Barış, meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Ivesa topu kontrol etti. 36. dakikada Sezer'in yaklaşık 35. metreden attığı sert şutta kaleci Ufuk topu güçlükle kornere çeldi. 37. dakikada Tello'nun sol kanattan yaptığı ortada kaleci Ufuk, topu kontrol edemeyince meşin yuvarlak Burhan'ın önünde kaldı. Burhan da topu ceza sahası içindeki Vucko'ya iletti. Vucko'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 44. dakikada Burhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Batuhan'ın vole vuruşunda top az farkla auta çıktı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Atatürk Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Nihat Mızrak, Muharrem Yılmaz Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin, Volkan, Pele, Sezer, Tello, Doğa, Burhan, Batuhan, Vucko, Koray Galatasaray: Ufuk, Neill, Ali Turan, Barış, Elano, Arda, Baros, Mustafa, Ayhan, Serkan, Servet Goller: Dk. 37 Vucko (Eskişehirspor), Dk. 4 Baros (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 43 Batuhan, Dk. 45 Koray (Eskişehirspor)