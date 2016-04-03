Eskişehirspor - Galatasaray maçında 7 gol; 3 puan 'Es Es'in

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'a 4 - 3 mağlup oldu.

Eskişehirsporlu ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerle birlikte 'Teröre hayır' yazılı pankart ile fotoğraf çektirdiler

Galatasaray kafilesi, maçtan bir gün önce özel uçakla geldiği Eskişehir'de geceyi Rixos Otel'de geçirdi. Galatasaray kafilesinin konakladığı Bademlik mevkindeki otelin çevresinde polisler geniş güvenlik önlemi aldı.

Karşılaşma başlamadan bir saat 45 dakika önce Galatasaraylı futbolcular Rixos Otel'den ayrılarak otobüsle polis eskortu eşliğinde maçın oynanacağı Atatürk Stadyumu'na getirildi. Galatasaray kafilesinin geçtiği cadde ve sokaklarda polisler güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik önlemleri

Karşılaşmanın oynandığı Eskişehir Atatürk Stadyumu çevresinde güvenlik önlemlerini yoğunlaştıran polis her maçta olduğu gibi bu maç öncesinde de futbolcular ve taraftarlar içeri girmeden önce stat içerisinde bomba uzmanlarıyla geniş çaplı arama yaptı. Taraftarların madeni para, çakmak ve pet şişeyle stat içine girmelerine de izin verilmedi.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Eskişehirspor-Galatasaray maçı için açık tribün biletleri 75 TL, Nefer Tribünü 120 TL, VİP ve 1965'liler tribünleri 200 TL, misafir tribün bileti de 150 TL'den satışa sunuldu. Bilet fiyatlarının yüksek olması ve Akhisar Belediyespor maçını izleyen taraftarların bu maç için cezalı olması nedeniyle Eskişehirsporlu taraftarlar karşılaşmaya beklenen ilgiyi göstermedi. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan 800 kişilik tribünü dolduramadı. Karşılaşmayı 100'ye yakın Galatasaray taraftarı izledi.

Yeni teknik direktör ilk maçında

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Johannes Hendrikus Olde Riekerink ilk sınavını Eskişehirspor deplasmanında verdi.

Galasataray'da sakatlıkları nedeniyle Sneijder, Hakan Balta, Sabri, Hamit, Sinan, Selçuk ve Denayer ile kart cezalısı olan Olcan Eskişehirspor karşılaşmasında forma giyemedi. Eskişehirspor'da ise sakatlıkları süren kaleci Ali Şaşal ile golcü futbolcu Emre Güral kadroda yer almadı.

Siyah formayla çıktılar, kaptanlık Muslera'da

Selçuk İnan ve Sneijder sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyince takım kaptanlığı bandı kaleci Muslera'ya verildi. Galatasaraylı futbolcular yaşanan terör olayları nedeniyle siyah forma giyerek sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde Diyarbakır'da şehit düşen polisler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından Eskişehirsporlu ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerle birlikte 'Teröre hayır' yazılı pankart ile fotoğraf çektirdiler.

Eskişehirspor-Galatasaray karşılaşmasını Vali Güngör Azim Tuna ile her iki kulübün yöneticileri şeref tribününden izledi.