Eskişehir'in kurtuluşunun 95'inci yılı kutlandı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Vilayet Meydanı\'nda düzenlenen törene Vali Vekili Aslan Avşarbey, Garnizon Komutan Vekili Hava Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasının ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Hava Muhabere Yüzbaşı Bülent Özar, günün anlam ve önemini belirtir konuşma yaptı. Yüzbaşı Özar şunları söyledi:

\"Bugün, 13 ay 13 gün işgal altında kalan güzel Eskişehir\'imizin esaret zincirlerini kırdığı gündür. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden canı pahasına milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için 15 Temmuz günü gösterdiği kahramanlık, 95 yıl önce bugün sergilenen milli mücadele ruhu ile eşdeğerdedir ve her türlü takdirin üzerindedir. Herkes bilsin ki dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize kutsal emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanacak eller ne pahasına olursa olsun tereddütsüz kırılacaktır. Emin olunuz ki asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki gerçek evlatlarıyla, memleketimizin içinde bulunduğu bu zor günlerde dahi sahip olduğu yetenekler ile her türlü tehdide karşı koyacak kabiliyettedir.\"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar da konuşmasında \"Hiçkimse zerre kadar kuşku duymamalıdır ki atalarımızın 95 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı, bizler bugün de göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz\" dedi.

Öğrencilerin şiir okumasını ardından kutlamalar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Halkoyunları Ekibi gösterisi ile sona erdi.



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