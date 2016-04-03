Eskişehir'e 4-3 yenilen Galatasaray'da gündem motivasyon sorunu

Bu sezon gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da yönetim, 4-3'lük Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası harekete geçiyor. Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Cenk Ergün ve Mehmet Özbek'in derbiye kadar oyuncularla sık sık bir araya gelmesini istiyor.

Kötü gidişe dur demek isteyen yönetim, Eskişehir deplasmanında oynanan futboldan ve gösterilen mücadeleden memnun değil. Sarı kırmızılı yöneticiler, bu tablonun Galatasaray'a yakışmadığı fikrinde birleşiyor.

Galatasaray yönetimi, 13 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar oyuncularla toplantılar yaparak kritik maç için motive etmeye çalışacak. Cenk Ergün ve Mehmet Özbek, antrenmanları takip edip çalışma sonrası hem teknik direktör Riekerink ile hem de oyuncularla konuşarak Fenerbahçe mücadelesinin önemini anlatacak.

Eurosport'taki habere göre, cumartesi günü Çaykur Rizespor ile TT Arena'da karşılaşacak olan Galatasaray'da Selçuk İnan'ın forma giyme ihtimali çok düşük. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe derbisi düşünülerek riske edilmesi beklenmiyor. Belçika Milli Takımı'ndaki sakatlığından dolayı tedbir amaçlı Eskişehir'e götürülmeyen Jason Denayer ise Çaykur Rizespor maçında takımdaki yerini alabilecek. Wesley Sneijder ise derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Hollandalı yıldızın tedavisi için Florya'da yoğun bir uğraş veriliyor. Tedavisi süren Hakan Balta'nın ise Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali oldukça az görünüyor.