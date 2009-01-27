Eskişehir'deki Yunus Emre türbesi soyuldu

Eskişehir'in Yunusemre beldesinde bulunan ünlü Mutasavvıf Yunusemre'nin Türbesi soyuldu. Türbedeki kilim, halı ve giysiler çalındı.



Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler Mihallıççık ilçesine bağlı Yunusemre beldesindeki Yunusemre Türbesi içinde bulunan Kültür Evi'ne girdi. Arka pencereyi kırarak içeriye giren hırsız ve hırsızlar, evin şark köşesindeki eski el dokuma halı ve kilim ile 6 eski giysiyi çaldı. Sabahleyin işe gelen yetkililer, türbenin soyulduğunu farkederek, durumu jandarmaya bildirdi.

