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Eskişehir'deki 'paralel yapılanma' operasyonunda 7 kişi serbest

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si savcılık, 5'i de mahkemece serbest bırakıldı

31 Mart 2016 00:40

Eskişehir'de, ‘paralel devlet yapılanması’na yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si savcılık, 5'i de mahkemece serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘paralel yapılanma’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve bu örgüte yardım etmekle suçlanan 7 kişiden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 5 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 5 kişiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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