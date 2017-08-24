Eskişehir'deki bir eğlence yerinde 3 tabanca, 12 beyzbol sopası ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir içkili eğlence yerinde 12 beyzbol sopası ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Dün gece 81 ilde yapılan \'Türkiye Güven Operasyonu 7\' adlı operasyon kapsamında Eskişehir\'de polis ekipleri 19 sabit nokta ve umuma açık yerlerde denetim yaptı. Ekipler, İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir içkili eğlence yerinde yaptıkları aramada 12 beyzbol sopası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 elektro şok cihazı, 3 bıçak ve 1 de muşta ele geçirdi. Polis ekipleri, işyeri sahibi ile çalışanları hakkında soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerde 433 araç ile 1139 kişinin sorgulandığı, kusurlu görülen araç sahiplerine 6 bin 943 lira para cezası kesildiğini, 2 aracın trafikten yasaklandığını bildirdi.



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