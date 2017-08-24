T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'deki bir eğlence yerinde 3 tabanca, 12 beyzbol sopası ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir içkili eğlence yerinde 12 beyzbol sopası ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi

24 Ağustos 2017 14:11

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir içkili eğlence yerinde 12 beyzbol sopası ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Dün gece 81 ilde yapılan \'Türkiye Güven Operasyonu 7\' adlı operasyon kapsamında Eskişehir\'de polis ekipleri 19 sabit nokta ve umuma açık yerlerde denetim yaptı. Ekipler, İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir içkili eğlence yerinde yaptıkları aramada 12 beyzbol sopası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 elektro şok cihazı, 3 bıçak ve 1 de muşta ele geçirdi. Polis ekipleri, işyeri sahibi ile çalışanları hakkında soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerde 433 araç ile 1139 kişinin sorgulandığı, kusurlu görülen araç sahiplerine 6 bin 943 lira para cezası kesildiğini, 2 aracın trafikten yasaklandığını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRDünGüven OperasyonuEskişehirEkiplerCaddesiPolisEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24