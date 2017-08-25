Eskişehir'de yakalanan DEAŞ üyesi adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.K., adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin dün kent merkezinde bir eve yaptıkları baskında A.K. yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.K. götürüldüğü TEM Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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