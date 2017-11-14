Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu:10 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda üzerinden toplam 8.10 gram bonzai ile 8.50 gram esrar maddesi bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Zafer Mahallesi\'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, şüphe üzerine üst araması yaptıkları E.U., U.T., T.Ş., B.Ö., H.B.T., G.Ö. ve R.C.T. \'de toplam 8.10 gram bonzai maddesi, A.B., C.D. ve R.C.D.\'den de toplam 8.50 gram esrar ele maddesi geçirdi. 10 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken kendilerine engellemeye çalışıp mukavemette bulunan Y.Ö. ve N.K. hakkında da yasal işlem başlattı.



FOTOĞRAFLI

