Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda 20 gram kokain ile 56 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kent merkezindeki 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde arama yapan polis, toplam 20 gram kokain, 56 gram metamfetamin ile ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3\'ü adliyeye sevk edildi, 4\'ünün sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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