T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 40

22 Kasım 2017 18:04

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 40.85 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, ellerindeki uyuşturucu maddeyi piyasa sürmek isteyen Z.G., Ü.Ç. ve M.Ö., Emek Mahallesi\'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 40.85 gram eroin maddesi ele geçirildi. 
Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan Z.G., Ü.Ç. ve M.Ö., adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA ESKİŞEHİREmniyet MüdürlüğüSuçlarla MücadeleEmek MahallesiGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24