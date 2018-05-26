Eskişehir'de, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nın bu yıl 13\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.

Eskişehir\'de 26 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirecek \'13\'üncü Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali\' nedeniyle Haller Gençlik Merkezi önünde Festival Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe çeşitli çizgi film ve masal karakterleri kostümlerini giyerek katılan tiyatrocular vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Porsuk Bulvarı\'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Porsuk Çayı üzerinde kurulan platformda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuşma yaptı. Büyükerşen şunları söyledi:

\"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin her yıl düzenlemekte olduğu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali\'nin bu yıl 13\'üncüsünü düzenliyoruz. Yıllar boyu süreceğinden emin olmak istediğim bu tür sanat faaliyetleri geleneksel bir hal aldı, Eskişehir\'in önemli karakteristiklerinden biri oldu. Bir hafta boyunca bu festivalde gençlik ve çocuk tiyatroları caddelerde, parklarda, sokaklarda, tiyatro salonlarında, opera salonlarında performanslarını gösterecekler. Giderek Eskişehir, Türkiye\'de gençlik ve çocuk tiyatroları konusunda çok önemli merkezlerden birisi haline geliyor. Türkiye\'deki çok önemli merkezlerden biri demiyorum, dünyadaki önemli merkezlerden birisi haline geliyor.\"

Büyükerşen\'in konuşmasının ardından Porsuk Çayı\'ndaki platform üzerinde İnanç Ensemble grubu tarafından Film Müzikleri Konseri gerçekleştirildi. Konserden sonra İtalyan tiyatro ekibi Katastrofa Clown, \'Balonlar\'; İspanyol ekip Ayeklauwn Company, \'Ayekantun\' adlı oyunu sahneledi.

Farklı ülkelerden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getirmeyi amaçlayan festivale Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan tiyatro ekipleri katılıyor.



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