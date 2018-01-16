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Eskişehir'de uçak bakım üsteğmen ile vaiz, FETÖ'den gözaltında 

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)  soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan bir üsteğmen ile bir cami vaizi gözaltına alındı

16 Ocak 2018 14:30

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)  soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan bir üsteğmen ile bir cami vaizi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan Hava Uçak Bakım Üsteğmeni H.U.\'yu gözaltına aldı. H,U., Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldü.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  (KOM) Şubesi ekipleri,  Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen F ETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen cami vaizi H.C.\'yi gözaltına aldı. H.C. de sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

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